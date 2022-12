A volta por cima de Johnny Depp

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nada como um abuso após o outro. Depois de sair em desgraça de um processo em Londres, onde a Justiça recusou sua alegação de difamação por ter sido chamado de “espancador de mulher” por um tabloide, Johnny Depp, 59 anos, levou o drama de sua relação com Amber Heard, 36, para um tribunal do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde os dois se processavam mutuamente por crueldades sem fim. No julgamento com transmissão ao vivo, ele saiu ganhando, com direito a indenização de 1,2 milhão de dólares (ela levou 250 000, ou seja, tem de lhe pagar 950 000). Além do checão, Depp deixou o tribunal redimido: aparece tocando guitarra em shows lotados e, glória das glórias, fez uma ponta em um vídeo da cantora Rihanna.

Publicado em VEJA de 28 de dezembro de 2022, edição nº 2821