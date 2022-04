A visita de príncipe Harry e de Meghan Markle à Rainha Elizabeth II

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de passar um tempo recolhidos em sua mansão na Califórnia, Harry e Meghan, os duques de Sussex, se lançaram em um vendaval de atividades. A caminho da Holanda, onde assistem aos Jogos Invictus, competição de militares feridos em combate que ele criou e patrocina, os dois fizeram uma rápida escala no Castelo de Windsor para visitar a rainha Elizabeth — encontro inesperado que parece indicar um refluxo das animosidades familiares. Com direito a alfinetadas, porém. “Quis me certificar de que ela está protegida e cercada das pessoas certas”, disse, em entrevista, o príncipe que abdicou de sua real posição e foi embora brigado com a família. Harry não confirmou — e não negou — se participará, com Meghan e os filhos, do Jubileu de Platina da rainha (que fez 96 anos na quinta-feira 21), no início de junho.

Publicado em VEJA de 27 de abril de 2022, edição nº 2786