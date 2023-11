A visita de musa de Almodóvar e ‘mãe’ de Pantera Negra à Bahia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angela Bassett, 65 anos, e Rossy de Palma, 59, participaram de um almoço na Lagoa de Panela, em Lagunas de Baixio, na Costa dos Coqueiros, Bahia. As atrizes, que estiveram em Salvador para o Festival Liberatum Brasil, quiseram conhecer de perto o mais novo destino da região, com natureza altamente preservada. Durante o encontro, foram recepcionadas pelo grupo de capoeira apoiado pelo Instituto Voar, iniciativa da Prima Empreendimentos para o desenvolvimento social e ambiental sustentável da região, e por Cris Coco, nativa que coordena o artesanato de Baixio e a Casa de Arte da vila.

Os artesanatos de Cris fizeram sucesso junto às atrizes, que saíram do encontro usando os colares que receberam de presente, junto com peças de decoração e imagens de orixás. Uma escultura de Iemanjá, inclusive, foi oferecida a Angela. “Ficamos felizes em receber essas atrizes maravilhosas e dar um pequeno spoiler do que será Lagunas de Baixio num futuro próximo. Certamente, as belezas naturais e culturais do destino turístico ficarão para sempre em suas memórias”, diz Antonio Barretto Junior, diretor do destino Baixio pela Prima.

Rossy, é musa de Pedro Almodóvar, com quem fez vários filmes, foi ganhadora do Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, pelo filme Hors Jeu. Angela fez os filmes Pantera Negra e Tina, sobre a cantora Tina Turner. É ganhadora de dois prêmios NAACP Image Award de Melhor Atriz no Cinema e um Globo de Ouro de Melhor atriz em comédia ou musical pelo filme What’s Love Got to Do with It, pelo qual foi indicada ao Oscar de melhor atriz.