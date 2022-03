A visita de Barbie Ferreira, estrela da série ‘Euphoria’, ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filha de mãe brasileira, a atriz Barbie Ferreira, de 25 anos, se despediu do Brasil e compartilhou em suas redes sociais alguns dos momentos que viveu com os amigos no país.

A intérprete de Kat, da série Euphoria, da HBO, passou uma temporada em Trancoso, no sul da Bahia, onde passeou de jeep e de barco. Barbie, que também trabalha como modelo do segmento plus size, também postou algumas fotos de biquíni na piscina.

A terceira temporada de Euphoria, aclamada pelo público e pela crítica, foi confirmada e deve estrear no primeiro semestre de 2024.