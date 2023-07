A versatilidade de Paulo Mendes, o bad boy de ‘Os Outros’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das revelações no elenco da elogiada série Os Outros, do Globoplay, o carioca Paulo Mendes, 19, também está presente em Amor Perfeito, novela das seis da TV Globo. No streaming, interpreta o personagem Rogério, adolescente violento em busca da aprovação paterna, além de presenciar a conturbada relação dos pais dentro de casa. Já na TV aberta, vive Luís, um jovem tímido que estuda para se tornar padre por pressão da mãe. “Tem algumas coisas nos dois personagens que acabo achando em mim, mas no geral sou bem diferente deles. Só que os dois são pessoas que estão em constante evolução, como todos nós”, compara ele à coluna.

As gravações foram feitas com diferença de um ano, mas os projetos foram lançados neste primeiro semestre. “Adoro ver as críticas e como reagem, seja bom ou ruim. Começaram a compreender o porquê do Rogério ser do jeito que é, e isso é ótimo. Não sei se gosto de ser reconhecido como bad boy, gosto muito quando dizem que o personagem é completamente diferente de mim, porque aparentemente o trabalho foi feito com sucesso”. Já trabalhando ao lado de referências na atuação, como Adriana Esteves e Drica Moraes, Paulo aponta que o maior sonho está no cinema, atuando e dirigindo. “É o que mais gosto de fazer na vida, assistir a filmes, escrever histórias, brincar com a câmera. Simplesmente amo essa arte”, diz.

Na família, o ator também carrega inspirações: uma das irmãs, Camila Mesquita, é atriz de teatro. Ele começou a atuar aos 12 anos, quando estudava dublagem. “Estava fazendo curso no IAB (Instituto Artístico Brasileiro), quando a diretora Fabiana Aveiro me indicou um curso de teatro, que seria crucial para minha carreira de dublador. Fiz o curso lá mesmo até 2018”, recorda. Sobre os próximos passos, seus planos miram os palcos. “Tenho um outro grande sonho que seria fazer um musical, adoro, o meu preferido sempre foi Dear Evan Hansen. Venho jogando para o universo, vai que ele devolve pra mim”.

