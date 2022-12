A única pessoa que está com clima de natal na família Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A tradicional árvore de natal do Palácio da Alvorada já está armada bem próxima de uma das imensas janelas do hall de entrada. Mas o clima natalino parece não ter chegado à residência oficial de Bolsonaro (PL). Cabisbaixo e choroso desde que perdeu as eleições, ele não pensa em capitalizar a data com eventos – em dezembros passados, ele e Michelle chegaram a colocar toca de Papai Noel para distribuir presentes a crianças. A única pessoa que anda para lá e para cá esperançosa com presentes é a neta do presidente, a pequena Geórgia, filha de Eduardo Bolsonaro e Heloisa, em suas visitas dominicais ao Palácio.