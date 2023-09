A tatuagem que Pabllo Vittar fez junto com fã no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há poucos dias do seu show no The Town, Pabllo Vittar esteve no festival para promover sua parceria com o iFood, aplicativo de delivery. Em visita ao stand da marca, a cantora falou da expectativa da sua apresentação e fez uma tatuagem de pizza com fã. O admirador da cantora é Clevis de Oliveira Silva, que conheceu Pabllo quando ainda era vocalista na banda do programa Amor e Sexo, da TV Globo.

“É muito incrível estar nesta parceria junto ao iFood num festival deste tamanho. Estou ensaiando há semanas e vamos entregar tudo nesse show cheio de surpresas”, declarou Pabllo Vittar.

