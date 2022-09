A surpresa que Ludmilla preparou para o Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto os artistas de Heavy Metal se apresentam no primeiro dia do Rock in Rio 2022, a cantora Ludmilla revelou em suas redes que prepara surpresas para o seu show no dia 11/09. Ela prometeu conteúdos especiais para quem estiver assistindo de casa, explicando o que está acontecendo no palco e sobre sua “nova era”.

“Quem for acompanhar meu show no Rock in Rio de casa, é bom ficar com um olho na TV e outro no celular. Vou trazer conteúdos especiais nas minhas redes em tempo real explicando tudo o que está acontecendo no palco e também da minha nova era. Vai ser uma experiência daquelas”, afirmou Ludmilla em seu Twitter.

