Regina Casé é furtada em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cena era bonita: Regina Casé e o resto da família, todos felizes da vida, almoçando despreocupados às vésperas do Natal em um bistrô parisiense. A descontração era tanta que só na hora de pagar a conta a atriz percebeu que sua carteira, recheada com abso­luta­men­te todos os seus documentos, inclusive o passaporte brasileiro, havia sido surrupiada por um dos muitos mãos-leves da capital francesa. “É incrível. Nunca passei por isso no Rio e acabo sendo furtada em Paris. É mole?”, dispara a atriz, eleita a melhor do ano em novelas da Globo por sua atuação em Amor de Mãe. O capítulo seguinte da viagem incluiu aquela incômoda corrida ao consulado para conseguir uma autorização emergencial de retorno ao Brasil, a tempo — ufa — de passar o réveillon no Rio.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771