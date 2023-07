A surpreendente resposta de Cristiano Ronaldo sobre jogar no Corinthians

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na saída do estádio em Portugal, após a derrota do Al-Nassr, por 5 a 0, para o Celta de Vigo, em um amistoso nesta segunda-feira, 17, Cristiano Ronaldo falou sobre o futebol brasileiro. Questionado se teria interesse em jogar no Corinthians, o atacante foi curto e grosso na resposta: “Al-Nassr. Minha equipe é o Al-Nassr”, se limitou a dizer. Além do Brasil, o CR7 dispensou voltar ao futebol europeu e apontou o campeonato inglês como o único competitivo. “Não volto ao futebol europeu, a porta está completamente fechada. Tenho 38 anos, e o futebol europeu perdeu muita qualidade… A única liga válida é a Premier League, está muito à frente de todas as outras ligas”, disse.

Siga