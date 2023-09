A suntuosa festa de casamento de três dias de Ronaldo com Celina Locks

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto o/a leitor/a da coluna lê esta notícia, Ronaldo Nazário está indo para seu segundo dia seguido de festa de casamento. O ex-jogador se casou oficialmente com Celina Locks, em Ibiza, balneário na Espanha, nesta segunda-feira, 25 – o primeiro dos três dias de festa para comemorar a badalada união que, apesar do cenário paradisíaco, foi para poucos e bons. “Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa e assim damos início a uma semana de muitas comemorações”, disse a noiva, que escolheu um vestido com aplicações em prata e um generoso decote. Num dos dias do evento, Celina usará como paleta de cores tons de verde. “O verde tem vários significados, mas resumidamente traz naturalidade, harmonia, paz e vitalidade”, explicou recentemente.

Ronaldo e Celina estão juntos desde 2015, mas só decidiram se casar em janeiro. Ele tem quatro filhos: Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice. Este é o quarto casamento do agora empresário, que já se relacionou com Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony. Para a “primeira” ocasião, a noiva vestiu Jacquemus e joias Tiffany &Co., incluindo par de brincos Flame em ouro 18k com diamantes, e sandálias de Renê Caovila. Já o noivo, um terno Armani. Entre os convidados, estavam Sabrina Sato e Donata Meirelles, madrinhas do casal.