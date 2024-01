A saia-justa de Leonardo DiCaprio no tapete vermelho do Globo de Ouro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na premiação do Globo de Ouro, na noite deste domingo, 7, Leonardo DiCaprio concorreu a Melhor Ator em Filme de Drama por ‘Assassino da Lua das Flores’. Ao passar pelo tapete vermelho, o ator quase esbarrou com a ex-namorada Camila Morrone, com quem terminou em agosto de 2022. Na premiação que acontece no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, DiCaprio chegou ao lado de Lily Gladstone, protagonista do longa de Martin Scorsese, e que concorreu a Melhor Atriz em Filme de Drama. Já Camila faz parte do elenco de ‘Daisy Jones & The Six’, produção indicada a Melhor Série Limitada, Série Antológica ou Telefilme.