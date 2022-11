A resposta do governo de Israel após falas antissemitas de Kanye West

Na antiga gestão do Twitter, antes da aquisição de Elon Musk ser confirmada, o polêmico Kanye West teve a conta punida. Dentre os absurdos proferidos, no mês passado, um gerou graves consequências à sua carreira. O rapper comentou, em entrevista, não acreditar no “antissemitismo”. Por causa da fala, ele perdeu bilhões de dólares em patrocínios e cancelamentos de shows, tendo sido até processado por comunidades judaicas. A rede social foi na mesma onda e o baniu.

Agora, de volta por causa das flexibilizações de Musk, o rapper voltou à plataforma. Mostrando que não aprendeu nada com a situação, escreveu “Shallon” em seu retorno. A palavra é de origem hebraica e significa “paz” em uma tradução livre para o português. A situação é tão singular que o próprio governo de Israel usou o perfil oficial para declarar: “Gostaríamos muito de ser excluídos desta narrativa”, em resposta à publicação do artista americano.

We would very much like to be excluded from this narrative. pic.twitter.com/kkB5uVV7yf

— Israel ישראל (@Israel) November 21, 2022