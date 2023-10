A resposta de Israel a Gigi Hadid, modelo de ascendência palestina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 16 out 2023, 16h11 - Publicado em 16 out 2023, 14h50

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 16 out 2023, 16h11 - Publicado em 16 out 2023, 14h50

O governo de Israel respondeu a Gigi Hadid, 28, modelo de origem palestina, após ela sair em defesa de seu país de origem no conflito entre o exército israelense e extremistas do Hamas. Ela fez uma publicação na qual ironizava a ‘postura religiosa’ de Israel ao longo de sua história com a Palestina. “Não há nada de judeu no tratamento do governo israelense com os palestinos. Condenar o governo israelense não é antissemita e apoiar os palestinos não é apoiar o Hamas”, ponderou.

No entanto, a opinião da modelo não foi bem aceita pelas autoridades do país. “Você tem dormido na última semana? Ou você está bem fechando os olhos para bebês judeus sendo massacrados em suas casas? Seu silêncio tem sido muito claro sobre de que lado você está. Nós estamos vendo você”, escreveu a conta oficial de Israel no Instagram. Gigi e a irmã Bella, também modelo, são filhas de Mohamed Hadid, que esteve entre um dos 700 mil palestinos expulsos de seu território por Israel, em 1948, mas hoje é um poderoso empresário do mercado imobiliário.

