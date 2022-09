A resposta de Ludmilla a treta de Anitta com Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando Anitta declarou que o Rock in Rio dá tratamento diferenciado a artistas estrangeiros em relação aos nomes nacionais, muita gente sentiu seu tom como o de recalque após o sucesso do show de Ludmilla no domingo, 11, no festival. “É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá e a gente que se humilhe a qualquer condição deles pra dar tudo certo pros estrangeiros. Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas”, alfinetou Anitta. Ela comentou ainda que a “fulana” – como se refere a Ludmilla – deveria ter se apresentado no Palco Mundo.

O nome de Ludmilla então esquentou os debates de fãs nas redes sociais. Agora, a cantora se pronunciou assim: “Eu fiz um show fod* pra caralh* e parece que eu matei alguém. Me deixa galera, minha vez de brilhar. Mas o fato é que eles não aguentariam ser Ludmilla nem por 24 horas”.

