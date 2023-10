A resposta de Gerard Depardieu ao ser indiciado por estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 2 out 2023, 14h47 - Publicado em 2 out 2023, 14h46

O ator francês Gerard Depardieu, indiciado por agressão sexual e estupro em um caso de 2018, publicou uma carta aberta alegando que “não é um estuprador, nem predador sexual”. Publicada no jornal Le Figaro neste domingo, 1, a carta de Depardieu alude às acusações vinculadas a uma ação judicial de 2018 movida por Charlotte Arnould, cujos pais são velhos amigos seus. Sem citar o nome de Arnould, Depardieu diz que “uma mulher chegou à (sua) casa pela primeira vez, com leveza e entrou de boa vontade no (seu) quarto. Ela diz hoje que foi estuprada lá. Ela veio pela segunda vez. Não houve constrangimento, nem violência, nem protesto. Ela queria cantar comigo as músicas de Barbara no Cirque d’Hiver. Eu disse não.’ Ela apresentou uma queixa”, diz ele, ao comentar pela primeira vez publicamente o caso.

Sua carreira sofreu um duro golpe depois que foi acusado de má conduta sexual por mais 13 mulheres, incluindo atrizes, maquiadoras e equipes de produção que compartilharam seus testemunhos – a maioria sob anonimato.

Publicidade

Siga