A reflexão de pai de Larissa Manoela sobre briga com a filha

Giro VEJA - 9 de outubro

Israel cerca Gaza, convoca 300 mil reservistas e anuncia dura resposta

No terceiro dia de guerra, o exército de Israel declarou ter retomado o controle de todas as comunidades no sul do país que haviam sido invadidas pelo movimento palestino Hamas, no último sábado. O ministro da Defesa israelense anunciou um “cerco total” em torno da Faixa de Gaza.