A rede de solidariedade em torno de Klara Castanho

Desde ontem, 25, quando a atriz Klara Castanho veio a público contar que foi estuprada e deu o bebê à adoção, uma rede de solidariedade foi formada nas redes sociais para lhe prestar ajuda e apoio. Várias mensagens de apoio de famosos, colegas de trabalhos e admiradores dominaram o Instagram e o Twitter. Seu pai Claudio Castanho escreveu: “Estarei com vocês até o fim da minha vida”, junto a uma foto na qual aparece com os filhos ainda crianças em dia na praia. Além de Klara, ele é pai de Lucas.

Paolla Oliveira, que viveu Paloma, mãe de Paulinha (papel de Klara) em Viver a vida, escreveu: “Filhota, você é muito especial e eu estarei sempre ao seu lado. Você é maior do que qualquer um ou uma que queira se promover o ódio com seu nome. Amo você. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por todos que te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, no amor e na justiça”.

Leia o relato da atriz

Pathy de Jesus escreveu: “Muito amor pra vc Klara!!” Cacau Protásio: “Sinta todo meu amor e minha oração por você!”. Isabella Fiorentino: Menina maravilhosa!!!!!”. Sophia Abrahão: “Linda! estamos com você!”. Fabiana Karla: “Querida todo meu amor e carinho pra você. Receba o meu abraço”. Rosane Gofman: “Te amo! Te amo! Te amo!”.