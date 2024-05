A reação francesa a filme de Oliver Stone, pró-Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de documentários sobre o cubano Fidel Castro e o venezuelano Hugo Chávez, Oliver Stone, 77 anos, apostou em Lula, filme que exibiu no Festival de Cannes, sobre o percurso do brasileiro na política. Em entrevista, o diretor de sucessos como Platoon rasgou-se em elogios ao protagonista. “É sobre uma pessoa especial no mundo de hoje, um líder único”, disse ele, que foi alvo de parte da crítica por não acrescentar ângulo novo sobre a já conhecida história do presidente e a quem até chamaram de “bajulador”. A sessão ganhou ares de palanque quando brasileiros que ali estavam começaram a entoar: “Olê, olê, olá, Lula”, interrompendo a exibição. Houve francês que torceu o nariz.

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2024, edição nº 2894