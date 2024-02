A reação do vice-governador ao ser barrado no camarote de Cláudio Castro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já é sabido que o clima entre o governador Cláudio Castro (PL) e seu vice, Thiago Pampolha, recém-filiado ao MDB, não é dos melhores. Os dois chegaram a ficar três semanas sem se falar, antes de um novo episódio: foi divulgado o convite do camarote do Governo do Rio com os nomes de Castro e do presidente da Assembleia do Rio, Rodrigo Bacellar (União) como anfitriões da avenida. Mas sem Pampolha.

De fato, não houve convite ao vice-governador. Fontes próximas a Pampolha afirmam que, ao saber de última hora que não seria convidado por Cláudio Castro, comprou uma área em um camarote privado para curtir a folia com seus familiares e amigos.