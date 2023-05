A reação de Vin Diesel à música de Ludmilla em ‘Velozes e Furiosos’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O novo filme da franquia de Velozes e Furiosos estreou nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, 18, com uma participação especialíssima de Ludmilla. A cantora lançou uma nova música para a trilha sonora do longa. Nos bastidores, Lud mostrou o hit ao ator Vin Diesel e compartilhou sua reação ao ouvir Vai Sentando. “Você está pronto?” pergunta ela a Diesel. Ao ouvir o som, ele curte, dança e se empolga com a música. “That’s fire”, responde ele, que, em tradução significa “Isso está incrível”.

No teaser do filme, ela comentou a emoção de participar da produção. “Para tudo que agora eu sou uma estrela de Hollywood. Quando cheguei no set de gravação, vi que tudo era de verdade, que não era sonho. Eu dou largada na corrida, aqueles carros passando por mim, aquela loucura toda, muito bom. Estou apaixonada por todo elenco, por toda a equipe, saí mais fã do que já era”, disse.

