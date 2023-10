A reação de Rei Charles à sua impopular imagem em ‘The Crown’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 24 out 2023, 17h44 - Publicado em 24 out 2023, 12h00

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 24 out 2023, 17h44 - Publicado em 24 out 2023, 12h00

The Crown, série da Netflix que busca retratar a trajetória da família real britânica, se prepara para chegar ao fim. Em novembro, será lançada a sexta e última temporada da produção, que se passa no fim do século 20, período em que Lady Di morre em um trágico acidente de carro. A série retrata também as intimidades de Rei Charles III, então herdeiro do trono, como a fria relação com a mãe, Elizabeth II, e sua infidelidade com a princesa Diana.

+ Acompanhe as principais notícias do dia no canal de VEJA no WhatsApp

O monarca teria mencionado a produção da Netflix de maneira espontânea em 2021, segundo Anas Sarwar, um parlamentar do governo da Escócia. Como relatou em entrevista ao DailyMail, Rei Charles III citou The Crown durante uma visita ao parlamento escocês. “Ele veio e disse: ‘Olá, prazer em conhecer todos vocês. Não sou nem perto de como eles me retratam no Netflix’. Achei que era uma maneira muito interessante de se descrever”, contou Sarwar.