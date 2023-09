A rara aparição pública de João Roberto Marinho, presidente do grupo Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um time de peso formado por Carlos Henrique Schroder, Patricia Dalpra, Leonardo de Campos Melo, Marisa Cesar e Duda Magalhães lançou nesta quarta-feira, 20, no Rio, a Hands On, empresa de consultoria focada no impacto da iniciativa privada na atividade pública. Entre os presentes, João Roberto Marinho, presidente do grupo Globo, em raríssima aparição pública, além de Luana Génot, presidente do Instituto Identidades do Brasil, Giovane Gávio, bicampeão olímpico de vôlei, e Sergio Valente, chief marketing officer da JBS.

Siga