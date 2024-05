A rara aparição de Parreira na TV, em tratamento contra câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 81 anos, Carlos Alberto Parreira fez uma rara aparição no evento “Futebol Solidário”, promovido pelo Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo, 26, no Maracanã, em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol está em tratamento de quimioterapia contra um Linfoma de Hodgkin. A família do treinador tetracampeão afirmou recentemente que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos.

Além do título mundial em 1994 pelo Brasil, Parreira foi coordenador técnico da seleção na Copa do Mundo de 2014. Sua última atuação como técnico em Copas do Mundo foi dirigindo a Seleção da África do Sul, em 2010.