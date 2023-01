A rainha de bateria que vive sonho de ‘Cinderela’ no samba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para os não iniciados nos desfiles do Carnaval carioca, posições de destaque na concorrida passarela rendem renhidas disputas. Na folia que passou, Mayara Lima, 26 anos, ambicionava o prestigiado posto de rainha da bateria da Paraíso do Tuiuti, mas acabou apenas princesa, depois de preterida por um nome de fora da comunidade que, dizem as ferinas línguas do samba, teria pagado pela coroa. Mesmo em escalão mais baixo, cruzou a pista aplaudida de pé por fãs como Fátima Bernardes e Sabrina Sato. Agora, o cetro é dela. “Isso vai mudar a vida da minha família e abrir chances a outras meninas como eu”, aposta Mayara.

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826