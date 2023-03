A que se deve a saída de Fernanda Gentil da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Gentil teve contrato fixo encerrado com a Globo, seguindo um novo modelo de contratação adotado pela empresa, que já levou a saída de outros grandes nomes. A emissora informou que a apresentadora segue com as portas abertas para possíveis projetos. A jornalista começou no SporTV em 2009. Em 2010, participou das coberturas da Olimpíada de Inverno no Canadá e da Copa do Mundo da África do Sul. Depois, apresentou o Globo esporte e, em 2016, assumiu o comando do Esporte espetacular, até 2018. Em 2019, ela fez sua estreia no entretenimento à frente do Se Joga, que se tornou um retumbante fracasso de audiência. Também passou pelo É de casa e Zig zag arena, outro que deu muito errado. No ano passado, fez entradas ao vivo no Mais Você direto da Copa do Mundo do Catar.

O que se comenta nos bastidores é que sua saída tem a ver com a sucessão de fracassos na área do entretenimento desde que saiu do jornalismo, afugentando patrocinadores e público na mesma proporção. Almejando aumentar o faturamento ao liderar programas de auditório, alguns jornalistas tentaram fazer a migração para o entretenimento na mesma onda de sucesso de Fátima Bernandes, Tadeu Schmidt e Patricia Poeta. Gentil foi uma delas, mas se deu mal com as escolhas e acabou “fritada” na emissora por não trazer os resultados desejados.