A primeira vez de Bruna Marquezine nos cinemas

O longa Vou Nadar Até Você marca a estreia da atriz Bruna Marquezine nos cinemas. E foi a produção escolhida para encerrar o Festival de Cinema de Surf de Ubatuba, que acontece desde ontem, 16, e vai até domingo, 19, na Praia Vermelha do Norte, em Ubatuba (SP), com entrada gratuita. O fotógrafo e cineasta Klaus Mitteldorf, conhecido por suas fotografias de moda e responsável pelo primeiro filme de surf do Brasil, é o grande homenageado.

Gravado em Santos, no litoral Paulista, Vou Nadar Até Você conta a história de Ophelia (Marquezine), que descobre o paradeiro de Tedesco (Peter Ketnath), o pai alemão que nunca conheceu e com quem divide a paixão pela fotografia. A jovem envia a ele uma carta contando sua história e decide encontrá-lo numa jornada a nado. No caminho, a pedido de Tedesco, a personagem é seguida por Smutter (Fernando Alves Pinto), com quem seu pai possui uma estranha relação.