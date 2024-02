A presença incansável de Paolla Oliveira no pré-carnaval do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Livre, leve e solta. Paolla Oliveira brilhou no ensaio técnico da Grande Rio na noite de sábado, 3, quando também foi realizada a tradicional lavagem da Sapucaí. “Tenho na vida o que é mais importante, amor”, disse ela. No dia seguinte, mais dose de Paolla nas ruas da cidade. Ela foi musa do Bloco da Favorita, na manhã de domingo, 4. A coluna, longe de reclamar de toda essa exposição, já aguarda sua passagem pela Avenida no próximo final de semana, no desfile oficial.