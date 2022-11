A presença de luxo de Taís Araujo no Emmy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Taís Araujo é uma das apresentadores do Emmy nesta segunda-feira, 21, em Nova York. A notícia veio a público em uma postagem no perfil oficial da premiação, que celebrou a presença da brasileira. No seu perfil do Instagram, Taís comemorou o convite e comunicou aos seus mais de 12 milhões de seguidores: “Sim, meus amores! Vou apresentar uma das categorias do @iemmys aqui em New York hoje”.

Taís Araujo (@taisdeverdade) will take the stage to present at the 50th International Emmy Awards Gala tonight in NYC! #iemmys pic.twitter.com/GEgrOqf7id — International Emmy Awards (@iemmys) November 21, 2022