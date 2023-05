A playlist oficial da coroação do rei Charles III

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vinte e sete músicas compõem a trilha sonora da coroação do rei Charles III, marcada para o próximo sábado. Grandes nomes da música britânica foram escolhidos pelo Departamento de Mídia Digital, Cultura e Esporte do Reino Unido em nome do monarca.

Hits do Queen, David Bowie, Beatles e Spice Girls estão na lista. Astros pop do momento, como Coldplay, Ed Sheeran e Harry Stiles também não ficaram de fora. Este último, inclusive, acaba de lançar o clipe de Satellite, uma das canções selecionadas para o setlist.

Confira a playlist completa:

1 – Come Together – The Beatles

2 – Daddy cool – Boney M.

3 – A sky full of stars – Coldplay

4- Let’s dance – David Bowie

5 – Celestial – Ed Sheeran

6 – One day like this – Elbow

7 – Mr. Blue Sky – Eletric Light Orchestra

8 – Starry Eyed – Ellie Goulding

9 – Starlight – Emeli Sandé

10 – Dance all over me – George Ezra

11 – Slave to the rhythm – Grace Jones

12 – Treat people with kindness – Harry Styles

13 – Running up that hill – Kate Bush

14- Our house – Madness

15 – It’s a beautiful day – Michael Bublé

16 – All over the world – Pet Shop Boys

17 – We are the champions – Queen

18 – People get ready – Jeff Beck, Rod Steward

19 – Space man – Sam Ryder

20 – Gold – Spandau Ballet

21 – Say you’ll be there – Spice Girls

22 – Shine – Take That

23 – Waterloo sunset – The Kinks

24 – I’m gonna be – The Proclaimers

25 – Love reign over me – The Who

26 – Green green grass of home – Tom Jones

27 – King – Years and Years

