A pior entrevista já dada ao programa de Tatá Werneck

Acostumada a lidar com improvisos em seu programa Lady Night, Tatá Werneck já atraiu para o seu sofá nomes de peso como Angélica, Xuxa, Luciano Huck, Tony Ramos, Caetano Veloso, Fátima Bernardes... Agora a produção começa a esbarrar na agenda de nomes que ainda não compareceram ao seu estúdio e que ainda podem render audiência. O problema está exatamente nisso. Sobrou para Gkay o papel de ocupar uma das atrações da atual temporada. Não deu certo. A influencer, dona de uma festa famosa no nordeste, não rendeu nada palpitante à atração – o que se viu foi a ausência total de interação criativa com a sempre inventiva Tatá. Chegou a babar no palco para tentar criar piada. Nojento. Mesmo se esforçando – e ela é boa nisso – para fazer rir em situações bobas, Tatá não conseguiu tirar nada de relevante da bobeira apresentada por Gkay, uma subcelebridade alçada a posto de humorista das redes sociais. Constrangedor, para dizer o mínimo.