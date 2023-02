A ousadia de Paolla Oliveira em ensaio com a bateria da Grande Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paolla Oliveira escolheu um figurino ousadíssimo para o ensaio técnico com a bateria da Grande Rio na noite desta sexta-feira, 3, na Marquês de Sapucaí. Este ensaio é fechado ao público e só os ritmistas participam. Talvez por causa disso ela optou por um figurino nada comportado – uma malha colada ao corpo, totalmente exposta com pedrarias. Mestre Fafá ao seu lado conduziu o ensaio cheio de “inspiração”. Depois, ela ainda conferiu como está ficando o camarote Arpoador, do qual é musa oficial. A Grande Rio é a segunda escola a desfilar no domingo, 19, tentando o inédito bicampeonato com o enredo em homenagem a Zeca Pagodinho.