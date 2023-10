A ousadia de Lenny Kravitz ao tirar a roupa em novo clipe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lenny Kravitz lançou um novo single depois de cinco anos, e o cantor, de 59 anos, decidiu fazer cenas reveladoras para essa volta. No videoclipe de sua nova música TK421, ele aparece vestindo absolutamente nada enquanto sai da cama e vai para o chuveiro. No resto do clipe ele se veste pela casa enquanto se veste e se prepara para um dia. A música faz parte do seu próximo álbum duplo, intitulado Blue Electric Light, com lançamento previsto para 15 de março de 2024.

