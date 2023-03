A ousada transparência de Isis Valverde na Paris Fashion Week

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Paris Fashion Week de Inverno 2023 teve início na terça-feira, 28, e algumas celebridades brasileiras marcaram presença nos desfiles. Atrizes brasileiras, como Isis Valverde e Flávia Alessandra, conferiram os lançamentos das grifes para a Temporada de Outono/Inverno 2023/2024. O primeiro dia da Semana de Moda parisiense começou com desfile da grife Dior. A convite da marca, Isis prestigiou a coleção. Já no segundo dia, quarta-feira, 1, a atriz assistiu ao desfile da Paco Rabanne, que homenageou o estilista espanhol. Surpresa mesmo foi o look escolhido – regatinha transparente com um short de cintura alta e um sobretudo com estampas florais. Pura sensualidade.

Já Flávia marcou presença na apresentação de Balmain, que contou com apenas duzentos convidados. O look usado pela brasileira foi um clássico do estilista: um sobretudo preto, criado por Pierre Balmain nas décadas de 40 e 50.

