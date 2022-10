A origem da química entre William Bonner e Renata Lo Prete

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 3 out 2022, 20h01 - Publicado em 3 out 2022, 19h35

William Bonner e Renata Lo Prete apresentaram juntos a cobertura da apuração do primeiro turno das eleições na Globo, no domingo, 2. E, apesar do clima tenso no âmbito político, os dois mostraram total entrosamento, com brincadeiras e piadas. O apresentador do Jornal Nacional revelou a origem dessa amizade. Ele e Lo Prete estudaram na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP) nos anos 1980. “Renata Lo Prete passou sete horas e meia no estúdio! Parabéns! E eu passei sete horas. Sempre um prazer estar aqui com ela, que foi minha colega de faculdade”, disse ele. A dobradinha no ar rendeu vários elogios de telespectadores nas redes sociais (veja abaixo).

A partir das 17h, a emissora ficou ao vivo por sete horas consecutivas, com o início da Marcha da Apuração, acompanhando os resultados do primeiro turno. O Fantástico, exibido excepcionalmente das 18h às 23h50, também registrou no PNT (Painel Nacional de Televisão) e em São Paulo a maior audiência de uma cobertura de 1º turno em 16 anos, desde 2006: foram 28 pontos.

Gosto muito dessa parceria do Bonner com a Renata Lo Prete na apuração das Eleições 2022. É uma dança gostosa de assistir. A Renata é muito entusiasta do jornalismo e da política e o Bonner dá todo o espaço pra esse entusiasmo dela e vai na onda — Julia Pitaluga 1️⃣3️⃣ (@juliapitaluga) October 2, 2022

Uma das melhores parte de todo o processo eleitoral é o Willian Bonner e a Renata Lo Prete apresentando a apuração. A mulher sustentou 7h30 em cima de uma salto. pic.twitter.com/1hcPTmUY5y — Vinícius | Sam Cooke (@xvinixsz) October 3, 2022

Estou amando ver o Bonner enaltecendo a Renata Lo Prete, um exemplo de como se deve tratar e elogiar uma colega de trabalho ♥️#Eleição2022 #EleiçãoNaGlobo pic.twitter.com/TyK4tlvR67 — re (@rehdanttas) October 2, 2022

*Com Giovanna Fraguito.

