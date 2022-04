A opinião do ex-presidente Lula sobre o Big Brother Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O perfil oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compartilhou nesta terça, 26, o trecho de um vídeo em que o pré-candidato do PT comenta o esquema de votos de um participante para vencer o ‘BBB 22‘.

“(…) Estão entrando agora para ver quem vai ganhar, e tem um cara que está com esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo para ele ser indicado. Eu não acompanho o Big Brother, mas eu estava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro, e ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele. Enquanto o cara que não tem, precisa pegar o telefone e votar, o cara tem uma fábrica. Que estupidez que é essa, que brincadeira que é essa?”, indagou Lula.

Na tarde de segunda, 25, um vídeo mostrando vários computadores votando automaticamente no ator Arthur Aguiar, no pleito para vencer a 22a edição do Big Brother.

Mais tarde, a emissora global transmite a final do programa, que anunciará quem o público escolheu para ganhar 1,5 milhão de reais. Na disputa, estão os atores Arthur Aguiar, cotado como o favorito, e Douglas Silva, além do velocista Paulo André Oliveira. Esta é a primeira das 22 edições a não ter uma mulher entre os finalistas.

É possível que, para além da mera especulação sobre o método supostamente usado por Aguiar para levar o prêmio para casa, Lula esteja preocupado com o uso de robôs na disseminação de informações falsas durante as próximas eleições. Além dele, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) estão na disputa.