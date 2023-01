A ‘nova velha’ cartada de Gloria Perez por mais audiência em ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ícone do samba, Alcione gravou participação na quarta-feira, 25, na cidade cenográfica da novela Travessia, no Rio. “Acho que a primeira vez que participei de uma novela foi em Por Amor, lá nos anos 90. Apesar de já ter feito várias, é sempre uma experiência única”, diz a artista, que revela ser fã de novelas. “Adoro! Estou adorando Travessia, que teve seu início no meu Maranhão. Também não perco Mar do Sertão, com as peripécias de Sabá Bodó”, diz.

O convite para fazer parte da trama com o show no bar de Vila Isabel chegou por meio da autora, Gloria Perez, amiga de Alcione. “Gloria é uma amiga querida, de longos anos. Ela é uma Nazareth e eu sou uma Perez. Tive a oportunidade de conhecer Mauro Mendonça Filho agora, mas o DNA por si só já garante o talento. Uma honra trabalhar com ele”, diz.

Além de embalar as cenas da novela das nove, previstas para a segunda quinzena de fevereiro, com clássicos como Não deixe o samba morrer e Meu ébano, a artista ainda animou o elenco com uma palinha exclusiva de A Loba.

Recorrer a shows em suas novelas de artistas populares é uma praxe da autora, que usa o cenário de bares para núcleos cômicos, sempre localizados no subúrbio carioca. Em outras ocasiões, o efeito foi positivo, já que se trataram de novelas bem amarradas (O Clone, Caminho das Índias etc). Agora, com Travessia amargando baixa audiência, não se sabe se o clima está para bar.



