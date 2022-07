A nova piada de Bolsonaro envolvendo impotência sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) se reuniu na tarde desta quarta-feira, 27, com médicos do Conselho Federal de Medicina (CFM). Num discurso rápido, menos de dez minutos, e que não estava na agenda oficial da presidência, voltou a defender a autonomia dos médicos no atendimento aos pacientes, argumento que repetia durante a pandemia para defender o uso de cloroquina. “Aqui no Brasil foi proibido falar de tratamento precoce”, referindo-se a remédios sem eficácia para a Covid-19.

E ainda fez piada com um tema que é constante em seu arsenal de assuntos para calibrar discursos e arrancar risadinhas: a impotência sexual: “E nós sabemos que muitas vezes, os senhores sabem mais do que eu, que muitos remédios são descobertos por acaso. Até mesmo o da impotência sexual. Foi por aí né? Quando passava alguém perto da cama de um velhinho, ali ele queria se levantar, e não era pra ir no banheiro! Aí descobriram esse remédio. Ainda bem né? Ainda bem. Hoje está mais descomplicado na hora de ter que levantar. E foi um exemplo pra todos nós, né?”.