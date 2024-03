A nova enrascada de Kristi Noem, possível vice de Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Governadora de Dakota do Sul, a potencial candidata a vice de Donald Trump, Kristi Noem, 52 anos, é também conhecida como a “Barbie republicana” por sempre aparecer produzida nos palanques — vestida com as cores da bandeira americana, ostenta fartas extensões de cílios e cabelos escovadíssimos. Os holofotes agora se voltaram para seu novo sorriso, fruto de um tratamento que exibiu com riqueza de detalhes nas redes. Daí desencadeou-se uma inesperada contenda judicial: como o post soava propaganda da clínica que fez a recauchutagem, paira sobre ela a suspeita de não ter desembolsado um níquel sequer pela intervenção, o que seria ilegal. “Se Kristi pudesse provar com um recibo básico que pagou o preço integral por esses serviços, ficaríamos felizes em retirar o caso”, cutucou a advogada Lauren Wolfe, da ONG que encabeça a ação.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2024, edição nº 2886