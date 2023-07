A nova alfinetada de Marlene Mattos em documentário de Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-empresária e diretora de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos, 73, usou as redes sociais para rebater críticas que vem recebendo. Ela foi acusada, por parte da apresentadora, de ter sido manipuladora e abusiva no período em que trabalharam juntas. No Instagram, Marlene publicou: “Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois!”. Na legenda, a diretora acrescentou que não irá mudar apesar dos comentários negativos. “Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser.” O conflito entre as duas veio à tona após o documentário sobre a história de Xuxa ser lançado no Globoplay na última semana.

Leia também: A explicação de Xuxa para ausência de paquitas negras

Os cinco surpreendentes fatos revelados no documentário sobre Xuxa

A resposta de Marlene Mattos à onda de críticas de Xuxa

Continua após a publicidade

Xuxa relembra assédios no início da carreira

Como a mãe de Xuxa reagia a suposta manipulação de Marlene Mattos

Xuxa revela por que Marlene Mattos impôs término com Ayrton Senna

Marlene Mattos publica indireta após repercussão de encontro com Xuxa

Adriana Bombom recorda perrengue dos tempos como assistente de Xuxa

Continua após a publicidade

Siga