A noite da ministra Margareth Menezes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Figurinha carimbada no carnaval baiano, a ministra da Cultura do governo Lula, Margareth Menezes, visitou há pouco o camarote do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). E fez uma proposta: “Vamos cantar juntos?”

A ministra visitará ainda o camarote do prefeito da cidade, Eduardo Paes, antes de desfilar pela Mangueira, última escola a passar pela avenida na primeira noite de desfiles neste domingo, 19.