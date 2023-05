A misteriosa morte do ator Jeff Machado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O corpo do ator Jefferson Machado Costa, de 44 anos, foi encontrado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) enterrado e concretado a dois metros de profundidade, no Rio de Janeiro. Os restos mortais da vítima estavam amarrados dentro de um baú de madeira, que estava enterrado e concretado, em um terreno na Rua Itueira, no bairro de Campo Grande, na zona oeste da cidade.

Ele estava desaparecido desde 27 de janeiro, depois de sair de uma casa no mesmo bairro. O artista nasceu em Araranguá, no Sul do estado de Santa Catarina, e atuou em Reis, da TV Record. A polícia ainda não sabe como o ator morreu nem as possíveis motivações para o crime.

Siga