A milionária festa de 15 anos da herdeira do supermercado Guanabara

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma festa de 15 anos no luxuoso Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, viralizou nas redes. A dona do evento é a estudante Gabriela Chalupe, herdeira de Albino Andrade de Pinho, um dos donos da rede de supermercados Guanabara. A festança teve shows de Ivete Sangalo, L7NNON, Xamã, Dennis DJ, Filipe Ret, entre outras atrações. Com cenários deslumbrantes e jardins mágicos, foi montado um grande baile de gala em todos salões do hotel. Os convidados eram recebidos em uma carruagem de LED. A festa foi definida como um “castelo high tech”, e contou com muitas flores, entre botões de rosas vermelhas, folhas de orquídeas, flores de carvalho americano importadas e maços de flores desidratadas. Uma parede inteira foi coberta de rosas vermelhas e o teto de carvalho americano. Sem o empurra-empurra habitual do aniversário Guanabara, mais de mil convidados se divertiram até altas horas da madrugada.

Eu to confusa até agora com a festa de 15 anos no Copacabana Palace, que demorou 10 dias pra ser montada

Pq a gente não sabe ao certo quem é a menina, mas ao mesmo tempo sabe que ela é muito muito rica

Criou-se o estilo Discreto-Ostentação? pic.twitter.com/u26zAJrkM4 — Bic Müller  (@bicmuller) March 13, 2023

Continua após a publicidade