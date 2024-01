A medida radical da Universal Music contra o TikTok

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Universal Music Group (UMG), que tem artistas como Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Harry Styles e Adele, deixará de licenciar seu conteúdo para os serviços TikTok e TikTok Music. A gravadora anunciou nesta terça-feira, 30, que seu acordo com a plataforma de mídia social não foi renovado. Em uma carta endereçada à sua comunidade de artistas e compositores, a UMG diz que tem pressionado o TikTok por compensações apropriadas para os profissionais. A gravadora acusou a plataforma digital de “tentar construir um negócio baseado em música, sem pagar o valor justo pela música”.

Ainda na terça, o Tiktok declarou, em comunicado, que as alegações da UMG são falsas. “É triste e decepcionante que o Universal Music Group tenha colocado a sua própria ganância acima dos interesses dos seus artistas e compositores. Apesar da falsa narrativa e retórica da Universal, o fato é que eles optaram por abandonar o poderoso apoio de uma plataforma com mais de bilhões de usuários que serve como um veículo gratuito de promoção e descoberta dos seus talentos. O TikTok conseguiu chegar a acordos de ‘primeiro o artista’ com todas as outras gravadoras e editoras. Claramente, as ações egoístas da Universal não atendem aos melhores interesses dos artistas, compositores e fãs”, diz a nota da plataforma chinesa. Caso não cheguem a um acordo, todas as músicas da gravadora serão removidas do serviço.