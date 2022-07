A manifestação política de um segundo no show de Manu Gavassi  

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Manu Gavassi, 29 anos, é mais uma artista a usar seu show para pontuar um posicionamento político, já se antecipando às eleições. A turnê Eu só queria ser normal se iniciou nesta sexta-feira, 22, no Teatro Riachuelo, em Natal, Rio Grande do Norte. Após três anos longe dos palcos, ela estava ansiosa por este retorno. A cantora e atriz (que pode ser vista na série Maldivas, na Netlfix) já tinha se manifestado a favor de Lula (PT) e criticado Bolsonaro (PL). “Tenho muito claro como que a gente vai tirar essa pessoa do poder. Por isso que eu falo que, sim, eu vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro e eu espero, realmente que a gente tenha anos melhores pela frente. De todo coração”, declarou Manu recentemente. No telão de fundo vermelho, rapidamente piscou uma estrela branca enquanto a cantora dançava. O público reagiu de imediato, aos gritos e aplausos. Assista no vídeo a seguir: