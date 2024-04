A irritação de Paolla Oliveira ao ser perguntada de cenas sensuais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A expectativa de Paolla Oliveira, 41 anos, com a estreia da segunda temporada de Justiça, no Globoplay, era de que as atenções se voltassem para o caráter mais que duvidoso da protagonista a que dá vida, a psicopata Jordana. Mas o roteiro foi bem diferente. Desde que o primeiro lote de episódios foi ao ar, só se fala mesmo das tórridas cenas de sexo entre ela e a personagem de Nanda Costa, que acaba parando na prisão por engano, justamente no lugar de Jordana, a verdadeira autora do crime que conduz a trama. “É misógino levar tudo para o lado sexual. Nós ficamos aprisionadas nisso”, queixa-se Paolla, que não é novata nos takes em que se envolve com mulheres, como na microssérie Felizes para Sempre?, na qual os amassos eram com a atriz Maria Fernanda Cândido. “A complexidade acaba se perdendo em meio a essa leitura banal. Puro preconceito”, enfatiza, muito séria.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2024, edição nº 2890