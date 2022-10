A irritação de Ari Fontoura ao ser perguntado sobre política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 19 out 2022, 00h53 - Publicado em 19 out 2022, 10h00

Por Valmir Moratelli

Ari Fontoura comentou que gosta de todo tipo de estilo musical quando atravessava o tapete vermelho do Prêmio Multishow na noite desta terça-feira, 18. Porém, fechou a cara ao ser questionado da polarização envolvendo também os gêneros musicais. Ao ouvir como pergunta o que achava sobre isso, simplesmente abandonou a entrevista, sem se despedir. Depois, seu acompanhante voltou e falou com a imprensa. “Você está pregando uma peça no Ari”. A mesma pergunta foi feita para todos os envolvidos com o prêmio e em nenhum momento alguém deixou de responder. Ficaram todos sem saber o que chateou Ari.