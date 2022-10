A irônica camisa de Nikolas Ferreira após polêmica de vídeo sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Gustavo Silva Atualizado em 14 out 2022, 18h43 - Publicado em 14 out 2022, 19h30

Deputado federal mais votado do Brasil na última eleição, o expoente bolsonarista Nikolas Ferreira (PL), de 26 anos, passou por uma semana turbulenta, após o vazamento, na última terça-feira, 11, de um suposto vídeo em que apareceria fazendo sexo oral em um homem. Ele negou que o vídeo fosse seu. Aproveitando-se da oportunidade, Nikolas esteve na quinta-feira, 13, no programa Pânico, da emissora Jovem Pan, com uma camisa “LGBT”. No entanto, em vez de assumir alguma relação com as minorias sexuais, o deputado federal buscou subverter o significado da sigla, que faz referência a algumas das classificações do espectro sexual. “Liberty, Guns, Bolsonaro, Trump” foi a imagem estampada no peito do político, ironizando a situação em que esteve exposto nos últimos dias. Nikolas é declaradamente opositor do movimento LGBTQIAPN+, tendo falado até que “os ativistas buscam uma imposição dos gêneros deles em cima das outras pessoas”.