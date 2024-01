A ironia do Oscar na indicação de ‘Barbie’, para irritação de feministas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Barbie, grande sucesso de bilheteria – e marketing – em 2023, configura na lista final dos indicados às categorias do Oscar, que acontece em 10 de março, mas com um detalhe irônico. Ao interpretar o personagem Ken, Ryan Gosling, foi indicado por Ator Coadjuvante; já Barbie, vivida por Margot Robbie, também produtora do filme, não. Isso gerou reflexões e críticas nas redes sociais, justamente pela ironia, já que o personagem, ignorado no filme, ganhou atenção da premiação e a protagonista, que levantou bandeiras feministas, foi devidamente esnobada.

No filme, a clássica boneca descobre o mundo real, com todo o machismo e patriarcalismo presente nele. O personagem Ken luta pela atenção de Barbie, já que, ter o interesse amoroso da personagem de Margot Robbie era o único propósito do boneco. O longa da diretora Greta Gerwig foi indicado ainda a Melhor Filme, Figurino, Ator Coadjuvante (Ryan Gosling), Atriz Coadjuvante (America Ferrera), Roteiro Adaptado, Música (I’m Just Ken, de Ryan Gosling, e What Was I Made For?, de Billie Eilish) e Design de Produção. Oppenheimer liderou as indicações, com 13 no total.