A ironia de Regina Duarte a Globo ao ser cortada da divulgação de novela

Regina Duarte não levou na esportiva ter ficado de fora da divulgação da novela História de Amor, de 1995, relançada agora no Globoplay. Protagonista da produção, a ex-secretária de Cultura de Bolsonaro (PL) foi cortada do cartaz promocional – assim como José Mayer, que também não aparece nas imagens.

A atriz compartilhou fotos da época, em que aparece ao lado do restante do elenco. “Me dá prazer me incluir no rol deste elenco maravilhoso. O #tbt de hoje vem com memórias indeléveis dos bastidores da novela História de Amor, do genial Manoel Carlos, nosso querido Maneco, autor de obras primas da teledramaturgia do Brasil. (…) Reparem que, mais uma vez, estou sendo bem sincera: me dá prazer me incluir no rol deste elenco maravilha (risos)”, ironizou.